Kandidaat voor algemeen directeur van Zonnebeke dient klacht in tegen benoeming van andere kandidaat Erik De Block

22 juni 2020

16u08 0 Zonnebeke Een deelnemer aan het examen voor algemeen directeur bij de gemeente Zonnebeke heeft een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Sinds begin deze maand is Alain Wyffels voor een proefperiode van zes maanden aangesteld als de nieuwe algemeen directeur. Hij legde eind juni de eed af tijdens een digitale gemeenteraad en ging enkele dagen later in het gemeentehuis aan de slag.

Een kandidaat uit de provincie Vlaams-Brabant werd al na het eerste examen door de jury niet weerhouden, maar die liet het daar niet bij. De man, jurist van opleiding, wijst in zijn klacht op acht onwettigheden. Het is nu de vraag hoe het met deze klacht zal aflopen. Als hij zijn gelijk haalt, moet de procedure opnieuw gedaan worden.