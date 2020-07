Kampeer eens middenin de bossen van Zonnebeke: “Social distancing is hier echt wel verzekerd” Erik De Block

31 juli 2020

13u26 1 Zonnebeke De Gasthuisbossen in Zandvoorde bij Zonnebeke zijn een van de dertien locaties van Buitengewoon Kamperen: een nieuw initiatief van het Agentschap Natuur en Bos. Tot eind september kan je er te midden van de natuur overnachten in ruime tenten. “Social distancing is zo echt wel verzekerd.”

Bij het begin van deze ongewone zomer lanceerde Agentschap Natuur en Bos (ANB) de campagne Buitengewoon Binnenland. Slogans als ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokken de Vlamingen naar de natuur. “We gingen op zoek naar bijzondere locaties in de natuur waar je back to basics kan kamperen”, zegt Liesbet De Keersmaecker van ANB.

Verborgen parel

Zonnebeke is de enige plek in onze provincie. De andere locaties zijn De Pinte, Willebroek, Vlezenbeek, Pepingen, Tielt-Winge, Holsbeek, Rotselaar, Pelt, Kermt, Bilzen, Opoeteren en Heers. “De Gasthuisbossen zijn een prachtige plek om te overnachten. Natuur, rust en een prachtig zicht typeren die verborgen parel in Vlaanderen”, vertelt De Keersmaecker.

Zo’n kampeerspot bestaat uit 8 tot 15 tenten voor vier of zes mensen op een grote afstand van elkaar. Met de nodige aandacht voor social distancing kan je er genieten van de rust en de natuur. Naast veilig kamperen is er ook aandacht voor duurzaamheid. “Zo is er een minimale impact op de natuur, zijn er ecologische droogtoiletten en vind je er douchezakken met opgewarmd regenwater.”

Een vierpersoonstent kost 40 euro, een zespersoonstent 60 euro en de overnachting per volwassene 20 euro. In de ruime zespersoonstenten passen met veel gemak zes eenpersoonsluchtmatrassen. De doorsnede van de tent is vijf meter, in de punt is de tent drie meter hoog. In de iets kleinere vierpersoonstenten kan je vier eenpersoonsluchtmatrassen leggen. De doorsnede van de tent is vier meter, in de punt is de tent 2,5 meter hoog.

De kampeerspot bevindt zich op tien minuten van Zonnebeke. Voor de gemeente is het initiatief deze zomer alvast een extra troef. “De verblijfstoeristen kunnen zo ook ons toeristisch-recreatieve aanbod meepikken”, zegt Bart D’Hulster, diensthoofd toerisme. “Door de strengere regels tegen het coronavirus biedt deze alternatieve overnachtingsvorm een perfect antwoord op de vraag om in eigen land op reis te gaan. Tijdens wandelingen en fietstochten kunnen de bezoekers de geschiedenis van Wereldoorlog I herbeleven.”

Meer info en boekingen via www.buitengewoonkamperen.be.