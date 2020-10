Jongeman (27) riskeert werkstraf na kopstoot aan voormalig café Chicon Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

15u41 0 Zonnebeke Een 27-jarige man uit Zonnebeke moest zich maandag op de rechbank verantwoorden voor een kopstoot die hij uitdeelde tijdens een avondje uitgaan in het toenmalig café Chiqon in Roeselare. Aanleiding was een discussie over een ex-vriendin van zijn broer.

De jongeman was in de nacht van 14 op 15 juni 2018 samen met zijn broer en een groepje vrienden aanwezig in het toenmalige café Chiqon, nu gekend onder de naam Vanilla. Ook e ex-vriendin van zijn broer en een groepje vrienden van haar waren aanwezig. “Op een gegeven moment gingen beide groepjes naar buiten en deelde beklaagde een kopstoot uit aan één van het groepje”, zei het openbaar ministerie. Het slachtoffer liep een neusbeenfractuur op. “Cliënt had gedronken en er ontstond een discussie over een meisje”, pleitte zijn advocaat Jan Leysen. “Hij heeft zich laten drijven door emotie.” De 27-jarige man uit Zonnebeke bood zijn excuses aan en vergoedde het slachtoffer ook al volledig. Hij riskeert nu nog een werkstraf van 65 uur. Vonnis op 4 november.