Jonge vader die moeilijk in het gareel loopt, veroordeeld voor slaan vriendin na een discussie over de afwas Christophe Maertens

06 augustus 2020

10u50 0 Zonnebeke De rechter in Ieper veroordeelde een man uit Zonnebeke tot een 8 maanden cel met uitstel nadat hij zijn vriendin hard aanpakte. G.L. zal zich aan enkele voorwaarden moeten houden.

G.L. uit Zonnebeke moest voor de Ieperse rechter verschijnen omdat hij het blijkbaar moeilijk heeft om in het gareel te lopen. De jongeman, die vader is van een zoontje, kreeg het op 12 januari aan de stok met zijn vriendin na een discussie over de afwas en over geld. De vrouw kreeg klappen en doodsbedreigingen. De man kreeg een contactverbod opgelegd, maar lapte dat aan zijn laars, waarmee hij meteen ook de coronamaatregelen overtrad.

Op een ander moment vluchtte L. weg van de politie. In zijn wagen werden een matrak en resten van cannabis aangetroffen. In het dossier tegen G.L. was ook sprake van cocaïnegebruik en een luchtdrukpistool. De beklaagde gaf toe onlangs de drugs nog te hebben gekregen op de Vismarkt in Ieper.

Zijn raadsman gaf toe dat G.L. een hobbelig parcours aflegde. “Op jonge leeftijd vader, financiële problemen, geen gemakkelijke relatie en gooi dan daar nog wat drugs bij en je hebt een perfecte cocktail voor dit soort feiten”, klonk het.