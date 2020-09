Jonge ondernemer en zijn vriendin in de cel voor grootschalige speedhandel VHS/DBEW

04 september 2020

20u01 4 Zonnebeke De raadkamer van Ieper heeft met een maand de aanhouding verlengd van een koppel dat verdacht wordt van grootschalige invoer van speed uit Nederland. De twee werden op 5 augustus opgepakt.

Die bewuste dag vielen de speurders onder meer binnen in een handelszaak langs de Meenseweg in Ieper die kort nadien de deuren zou openen. Ook op andere plaatsen waren er huiszoekingen. De gerechtelijke actie kwam er na grondig onderzoek. Twee mensen werden opgepakt: S.V. (29) uit Zonnebeke en zijn vriendin E.G. (25) uit Westouter. Het koppel wordt er van verdacht dat ze op grote schaal speed invoerden uit Nederland. Omdat het onderzoek nog volop loopt, besliste de raadkamer om hen minstens nog eens een maand in de cel te houden.