Jonge automobiliste schept fietsster: slachtoffer (49) kritiek VHS

15 juni 2020

11u22 2 Zonnebeke Langs de Wervikstraat in Beselare raakte maandagmorgen om 7.30 uur een fietsster levensgevaarlijk gewond bij een ongeval. Dat gebeurde toen een jonge automobiliste de controle verloor over haar wagen.

Het ongeval gebeurde vlak bij het kruispunt met de Molenaarelststraat in Beselare. Een automobiliste van 19 jaar kwam uit de richting van Passendale en verloor om nog onbekende redenen de controle over haar stuur. De Dacia Duster week af naar rechts en schepte daar een fietsster op. Het slachtoffer, een 49-jarige vrouw, belandde met een smak tegen de voorruit van de wagen en viel daarna op straat neer. Ze kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

De automobiliste, die net als het slachtoffer in Zonnebeke woont, kwam er met de schrik vanaf. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Door het incident was er enkele uren beperkte verkeershinder in de omgeving.