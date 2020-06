Jong koppel ontdekt brand in woonkamer bij thuiskomst VHS

06 juni 2020

18u43 9 Zonnebeke Langs de Langemarkstraat in Zonnebeke is zaterdagnamiddag brand uitgebroken in een woning. Er vielen geen gewonden. Dankzij de alerte reactie van de bewoners bleef de schade beperkt tot de woonkamer.

In het huis, vlak naast een gloednieuw appartementencomplex, woont een jong koppel. “We zijn even over en weer naar Poperinge gereden om enkele familieleden op te halen die bij ons zouden logeren”, zegt de jonge bewoner. “Hoop en al een uurtje waren we afwezig. Toen we terug thuis arriveerden, zagen we dat uit een raam op de eerste verdieping aan de achterzijde rook ontsnapte. We hoorden ook een rookmelder loeien en zagen dat er lichte rook was in de keuken. Daarop beslisten we niet naar binnen te gaan en snel de brandweer te bellen.”

Alle deuren dicht

De blussers waren snel ter plaatse. “In een hoek van de woonkamer, die al goed gevuld was met rook, vonden we een vuurhaard”, zegt Bart Pattyn, postoverste in Zonnebeke. “Het vuur woedde op een plek waar een elektrisch toestelletje stond dat vliegen en insecten verjaagt. Mogelijk is daar iets mee misgelopen. De brand was in een mum van tijd geblust. Doordat de bewoners netjes alle deuren dicht hielden, bleef de rookschade beperkt tot de woonkamer. De rest van de woning is gevrijwaard.” De brandweer maakte het huis rookvrij. Het jonge koppel kan er blijven wonen, na een grondige poetsbeurt in de woonkamer.