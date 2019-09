Jeugdverenigingen krijgen voortaan milieutoelage Erik De Block

19 september 2019

11u21 5 Zonnebeke Elke erkende jeugdvereniging in Zonnebeke kan voortaan jaarlijks een milieutoelage van maximum tweehonderd euro ontvangen.

“Als de jeugdverenigingen kunnen aantonen dat ze milieubesparende maatregelen nemen, maken ze aanspraak op een extra duwtje in de rug”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980). “Dat kan bijvoorbeeld gaan van het gebruik van herbruikbare bekers, het huren van afvalcontainers tot zwerfvuilacties en het brengen van groot afval naar het containerpark. Met deze milieusubsidie willen we de jeugdverenigingen motiveren. Er is ook een hoger budget voor kamp- en bivakvervoer.”

Alle jeugdverenigingen kunnen ook opnieuw gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur.