Jan Smit komt naar schlagerfestival Zonnebatjes, De Romeo’s al voor de vijfde maal Erik De Block

01 maart 2020

09u21 0 Zonnebeke De organisatoren van het schlagerfestival op zaterdag 6 juni tijdens de driedaagse Zonnebatjes zijn klaar met hun programma. De grote publiekslokker moet Jan Smit (34) worden.

Al twintig jaar staat de Volendammer in het vak. Het is allemaal begonnen als Jantje Smit. Hij heeft ondertussen al een indrukwekkende carrière achter zijn rug. In mei wordt hij één van de presentatoren tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Door gezondheidsproblemen moest hij eind vorig jaar zijn optredens afzeggen.

De vzw Batjesplatform heeft het duidelijk voor De Romeo’s want ze komen al voor de vijfde keer. Eerder gebeurde dat in 2010, 2014, 2017 en vorig jaar. Ook Swoop, Garry Hagger, Eveline Cannoot en Lindsay staan op de affiche. De optredens gaan door in de Langemarkstraat, vlak voor het gemeentehuis. De toegang is gratis. Het schlagerfestival is toe aan de zeventiende editie terwijl de Zonnebatjes al meer dan veertig jaar bestaan.