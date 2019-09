Jaar na petitie met 600 handtekeningen: hondenspeelzone aan kasteeldomein in Zonnebeke Erik De Block

13 september 2019

14u19 0 Zonnebeke Nadat in september vorig jaar een petitie met bijna 600 handtekeningen werd ingediend met de vraag naar een hondenloopweide, vond het schepencollege een locatie helemaal achteraan het Kasteeldomein langs de Berten Pilstraat in Zonnebeke. “Het gaat om een oppervlakte van 800 vierkante meter”, aldus schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980).

“We kiezen voor een hondenspeelzone, in de plaats van een hondenweide. We voorzien de locatie achter de akkers. De buur, een landbouwer, is akkoord.”

Een werkgroep gaf in september vorig jaar in het gemeentehuis met de steun van William Doom (Lijst Passendale) een petitie af. Nu zal de hondenspeelzone er ook effectief komen.