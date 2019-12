Jaar cel, 1,5 jaar rijverbod en alcoholslot voor dronken doodrijder: “Hij krijgt zijn verdiende straf, maar had ook wel eens zijn excuses mogen aanbieden” Christophe Maertens

16 december 2019

17u00 22 Zonnebeke De Ieperse politierechter heeft een automobilist uit Zonnebeke die begin dit jaar onder invloed zijn 71-jarige buurvrouw doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde is zwaar veroordeeld. De openbare aanklager sprak eerder van moorddadig gedrag. Marijn V. kreeg een jaar cel met uitstel, een boete, een rijverbod en moet een alcoholslot in zijn wagen installeren. “Wij hebben nooit excuses gekregen omdat die man nooit zijn verantwoordelijkheid heeft willen inzien.”

Op 5 januari rond 21.45 uur werd Elaine Cardinael (71) aangereden in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. Ze had net een bezoekje gebracht aan haar broer en was op weg naar huis, wat verderop in de straat. De vrouw liep met haar fiets aan de hand toen ze door een automobilist werd opgeschept. Ze overleed kort na haar aankomst in het ziekenhuis. De aanrijder ging er na de aanrijding vandoor. De politie vond op de plaats van het ongeval heel wat brokstukken en met hulp van enkele getuigen werd al snel duidelijk van wie de BMW was. Het bleek te gaan om Marijn V., die amper honderd meter verder woonde. De auto stond geparkeerd aan het huis en bleek fel beschadigd. Martijn V. moest een alcoholtest afleggen en liet 2,23 promille alcohol optekenen. V. werd aangehouden, maar anderhalve dag later werd hij weer vrijgelaten, weliswaar onder strenge voorwaarden.

“Moorddadig gedrag”

De doodrijder verscheen voor de politierechter van Ieper, waar de openbare aanklager zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken stak. V. had bij zijn ondervraging gezegd dat hij acht of negen blikken bier van 33 centiliter had gedronken. Zelf dacht hij dat hij een paaltje had aangereden. Ook beweerde de man dat hij het slachtoffer niet had gezien. “Nonsens. Het is niet omdat die vrouw niet goed zichtbaar was, dat ze ook onzichtbaar was. Bovendien, mocht het al zo zijn dat die automobilist een paaltje had aangereden, dan moet hij toch ook over de weg gezwalpt hebben. Als je een halve emmer bier hebt gedronken en je stapt dan in je wagen is er wel meer aan de hand en is er sprake van moorddadig gedrag. Die man heeft geen schuldbesef en neemt zijn verantwoordelijkheid niet.”

De advocaat van Marijn V. zei dat zijn cliënt de vrouw echt niet had gezien omdat het op de plaats van de aanrijding pikdonker was. V. drukte na de pleidooien wel zijn spijt uit.

Grootlichten

De rechter legt echter de volledige schuld van het ongeval bij de aanrijder. “Die man had zijn grootlichten moeten gebruiken”, zei de politierechter. “Hij beseft niet dat drinken en rijden niet samengaat. Er is sprake van roekeloos rijgedrag met catastrofale gevolgen. Niets rechtvaardigt het feit dat de automobilist niet ter plaatse is gebleven na het ongeval. Er ligt geen enkele fout bij het slachtoffer.”

De rechter veroordeelde Marijn V. tot een celstraf van een jaar met uitstel - zes maanden voor het ongeval en zes maanden voor het vluchtmisdrijf -, een boete van zesduizend euro, een rijverbod van 1,5 jaar en de verplichte installatie van een alcoholslot in zijn wagen.

Excuses

Meester Jean-Jacques Vandenbroucke, die het opnam voor de Franstalige familie van het slachtoffer, was tevreden met het de uitspraak. “Die man krijgt zijn verdiende straf. Maar het is een schande dat hij hier niet was om naar de uitspraak te luisteren. Hij heeft nog nooit zijn excuses aangeboden omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet wil erkennen.”