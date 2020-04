Inwoners Zonnebeke krijgen Zonnebon, algemene gemeentebelasting wordt drie maanden later verstuurd Erik De Block

01 april 2020

15u41 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke wil iedereen omwille van de coronacrisis een Zonnebon te geven. Deze waardebon kan dan worden besteed bij een lokale handelaar.

“Onze gemeente telt 1.700 alleenstaanden en we willen hen een Zonnebon van tien euro geven”, aldus schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team 8980). “Een koppel krijgt vijftien euro. Zijn er kinderen, dan komt daar per kind nog eens vijf euro bij. Een gezin met twee kinderen krijgt dus 25 euro. We hebben een budget van 100.000 euro.”

“Deze steunmaatregelen zijn geen populistische voorstellen die een gat in de begroting slaan dat nog jaren doorweegt”, voegt eerste schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980) daaraan toe. “Dat is al te gemakkelijk. Nee, we kiezen voor goed overwogen maatregelen die elke inwoner een duwtje in de rug geven en die de lokale economie ten goede komen.”

Er komt nog een tweede maatregel. Het versturen van de algemene gemeentebelastingen voor gezinnen en bedrijven wordt uitgesteld. In normale omstandigheden worden ze in de loop van juni verstuurd en deze belasting moet binnen de twee maand betaald worden. “Het schepencollege beslist de aanslagbiljetten drie maanden later te versturen, dus in de loop van september”, aldus schepen Meersseman. “De wettelijke betalingstermijn van twee maanden blijft behouden.”