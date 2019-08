Intiem afscheid van vermoorde Freddy Pissonnier (72) VHS

11 augustus 2019

16u14 0 Zonnebeke In de aula van het uitvaartcentrum wordt in de loop van volgende week afscheid genomen van Freddy Pissonnier, de 72-jarige man die donderdag in Zonnebeke om het leven werd gebracht. “We willen in besloten kring afscheid nemen van papa”, zegt dochter Yana (19), die nog bij haar vader inwoonde.

Freddy Pissonnier stierf toen hij verschillende messteken incasseerde, achteraan in zijn tuin, op de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke. Daar kwam het donderdagavond tot een confrontatie met Pieter V. en Kathleen V.A., een koppel dertigers dat nog niet zolang op de wijk woont. De tuin van hun huurwoning grenst, gescheiden door een wandelpad, aan die van Pissonnier. De situatie escaleerde en slachtoffer Pissonnier werd aangevallen met een mes. Hij stierf ter plaatse. Hoe groot het aandeel is van Pieter V. en Kathleen V.A. in de steekpartij, is niet duidelijk. Allicht volgt nog een reconstructie die daarover mogelijk meer klaarheid zal brengen. Het kinderloze koppel is aangehouden op verdenking van moord.

Slachtoffer Freddy Pissonnier was, zacht uitgedrukt, een omstreden figuur op de wijk. Sommige mensen appreciëren zijn goeie kanten maar er wonen ook veel mensen die niet te spreken zijn over het feit dat hij elke dag vuur stookte (met dikwijls veel rookontwikkeling tot gevolg), regelmatig luide muziek speelde en ronduit agressief uit de hoek kon komen.