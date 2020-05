InSamenSpraak wil voor elk personeelslid van woonzorgcentra een Zonnebon, “vanuit de gemeente zou dat voor hen een vorm van appreciatie zijn” Erik De Block

09 mei 2020

10u03 0 Zonnebeke Op de digitale gemeenteraad maandagavond in Zonnebeke doet de oppositiepartij InSamenSpraak het voorstel om de gemeente al het personeel van de twee woonzorgcentra in Zonnebeke en Passendale een Zonnebon van 25 euro te schenken. Het gaat om een aankoopbon te besteden bij de lokale handel.

“Vanuit de gemeente zou dat voor hen een vorm van appreciatie zijn”, aldus Franky Gryson. “De woon- en zorgcentra zijn overal zwaar getroffen door de het coronavirus. Het impact van dat virus op de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra overal is heel groot. Laat ons daarom als gemeente niet enkel applaudisseren voor het personeel van de rustoorden maar laat ons hen ook een klein duwtje in de rug geven.”

“Het personeel van de woonzorgcentra heeft al enkele maanden het beste van zichzelf gegeven en zal gedurende nog vele maanden heel veel extra inspanningen moeten leveren om de bewoners van onze woon- en zorgcentra een maximale verzorging te kunnen bieden. In het zorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke en het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Passendale zijn er in totaal ongeveer tweehonderd personeelsleden. Elk personeelslid een Zonnebon van 25 euro geven, zou de gemeente dus ongeveer 5.000 euro kosten.”