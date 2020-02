InSamenSpraak wil buitenschoolse kinderopvang niet in weide: “Ligt in de risicozone voor overstroming van de Zonnebeek” Erik De Block

09 februari 2020

11u10 0 Zonnebeke Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) stelt zich vragen bij de plannen voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Hij vraagt de stemming over het uitvoeren van een omgevingsanalyse om de zwaktes en sterktes te vergelijken. Descheemaeker wil bovendien een analyse van de kostprijs op beide locaties.

Tegen 2025 wil het gemeentebestuur van Zonnebeke de buitenschoolse kinderopvang ‘t Bondgenootje naar een nieuwbouw verhuizen. Het heeft daar 670.000 euro voor over. Ook de andere oppositiepartij InSamenSpraak mengt zich in het debat en is tegen een mogelijke nieuwbouw. “De nieuwbouw wordt voorzien in de weide in het verlengde van het voetbalveld van SC Zonnebeke en ligt in de risicozone voor overstroming van de Zonnebeek”, aldus fractieleider Luk Hoflack. “De Zonnebeek passeert door de vijver van het kasteeldomein en gaat dan van daaruit naar de IJzerweg richting de steenbakkerij.”

“Bovendien ligt die weide meer dan twee meter lager dan de weg. Dit betekent dat de fundamenten enorm duur zullen zijn en de kost om dit gebouw op treffelijke manier toegankelijk te maken voor bezoekers en wagens ook niet min zal zijn. Bovendien is deze IJzerweg een omleidingsweg voor alle zwaar verkeer dat in de richting van Ieper rijdt.”

“Voor InSamenSpraak moet er een afweging worden gemaakt om de nieuwe BKO te bouwen in de Berten Pilstraat. Daarbij denken wij aan het verbouwen van het vroegere directeurswoning of op de bouwgrond achter de gemeentelijke basisschool. Ook het landhuis in het kasteeldomein zou een aanvaardbare locatie kunnen zijn.”

De gemeente wil echter een lokaal dienstencentrum inrichten in de vroegere directeurswoning naast De Zonnebloem.