InSamenSpraak vreest beperking aantal leerlingen in twee basisscholen, “wat de oppositie beweert, klopt totaal niet”, reageert schepen van Onderwijs Erik De Block

09 december 2019

14u55 0 Zonnebeke Volgens de oppositiepartij InSamenSpraak zal het aantal inschrijvingen in de twee gemeentelijke basisscholen in Zonnebeke en Geluveld op middellange termijn worden beperkt. Volgens de bevoegde schepen Jan Vandoolaeghe (#Team 8980) klopt dat helemaal niet. Komende maandag wordt tijdens de gemeenteraad het beleidsplan besproken. “We zullen een amendement indienen om deze ongegronde beperking van het aantal leerlingen in de twee gemeentescholen te schrappen”, aldus raadsleden Luk Hoflack en Maxim Vermeeren (InSamenSpraak).

“De huidige meerderheid gelooft als inrichtende macht niet meer in het eigen gemeentelijk onderwijs. In de strategische nota van de gemeente bij het meerjarenplan 2020-2025 staat er: ‘het gemeentelijk basisonderwijs wordt sterk gesubsidieerd, zowel op het vlak van de exploitatie als op het vlak van de investeringen.’

‘Het gemeentebestuur schat dat de behoefte op middellange termijn zich beperkt tot 250 leerlingen in Zonnebeke en 200 leerlingen in Geluveld. Bijgevolg dienen de investeringen in uitbreiding van de infrastructuur op deze cijfers gebaseerd te zijn. Met het oog op de te verwachten daling op iets langere termijn, ingevolge de evolutie van het bevolkingscijfer, dienen de investeringen in gebouwen en uitrusting hiermee rekening te houden. Dit betekent onder andere dat uitbreiding van gebouwen en infrastructuur oog moeten hebben voor een eventuele latere andere invulling.”

De gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke is de afgelopen tien jaar elk jaar gestegen van zo’n 135 leerlingen tot momenteel maar liefst zo’n 235 leerlingen. Ook de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Geluveld kent een groei, weliswaar iets kleiner dan in Zonnebeke “Het gemeentelijk onderwijs dient door het gemeentebestuur verder ondersteund te worden in plaats van nu zomaar te beslissen dat men het aantal inschrijvingen zal beperken”, klinkt het bij Luk Hoflack en Maxim Vermeeren. “Het getuigt voor de leerlingen en voor de ouders van heel weinig respect vanuit het gemeentebestuur om op een dergelijke manier beleidskeuzes over de toekomst van het gemeentelijk onderwijs te maken.”

InSamenSpraak heeft heel wat bedenkingen. ‘Waarom zal men leerlingen weigeren als men de willekeurig vastgestelde drempel bereikt en waarom wordt de keuzevrijheid van de ouders totaal onmogelijk gemaakt?”, klinkt het. “Wij eisen dat de vrije schoolkeuze blijft bestaan en niet aan banden gelegd wordt door een dergelijke maatregel.”

“Wat de oppositie beweert, klopt totaal niet”, aldus schepen van Onderwijs Jan Vandoolaeghe. “De ouders blijven verder de keuze hebben naar welke school ze hun kind sturen en er is helemaal geen beperking van het aantal leerlingen opgelegd. We houden rekening met het huidig aantal leerlingen en het dalend geboortecijfer. De twee scholen worden sowieso uitgebreid, op basis van de cijfers. Volgend jaar wordt het dossier voor Zonnebeke administratief opgestart. Om dan in 2021-2022 de bouwwerken te laten uitvoeren. Idem voor Geluveld maar dan alles telkens een jaar later omwille van de spreiding van de kosten en de belasting van ons personeel dat de opvolging moet doen.”