In Samen Spraak pleit voor een nieuwe sporthal,

“Naast de brandweerkazerne langs de Passendalestraat” Erik De Block

25 juni 2019

14u13 0 Zonnebeke Het nieuw schepencollege van #Team 8980 is er nog niet echt uit: gaan voor de renovatie van sporthal De Heksenketel in Beselare of ergens een nieuwe sporthal voorzien. In het meerjarenplan van de gemeente is voor de renovatie een krediet van 750.000 euro voorzien.

Op de eerste verdieping bevindt zich de cafetaria, uitgebaat door voetbalclub EVC Beselare. Die cafetaria gaat verhuizen naar de gelijkvloerse verdieping, wat ook beter zou zijn voor de toegankelijkheid. Tijdens de gemeenteraad maandagavond maakte schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team 8980) bekend dat de eerste verdieping dan zal worden gebruikt voor karate, judo en yoga. “We gaan de kleedkamers verkleinen want die zijn momenteel vrij groot”, aldus de schepen. “Eventueel gaan we de sporthal ook uitbreiden. Het sanitair blok zal worden aangepast.”

Als het van fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) afhangt, dan kiest het schepencollege voor een nieuwe sporthal. “Een ideale locatie hiervoor zou naast de brandweerkazerne langs de Passendalestraat in Zonnebeke zijn”, aldus Luk Hoflack. “Centraal gelegen tussen Zonnebeke en Passendale. De sporthal dateert van eind de jaren zeventig. Kiest het schepencollege voor renovatie, dan vind ik dat ‘zotte kosten’ want het blijft een oud gebouw. Ik vind dat we moeten denken op lange termijn. 750.000 euro voor de renovatie vinden we met onze fractie heel veel geld. Bovendien begrijp ik niet goed waarom men een lift gaat installeren vermits de cafetaria naar het gelijkvloers komt.”

“We bekijken beide opties: renovatie of een nieuwbouw”, aldus schepen Jan Vandoolaeghe. “Onze sportfunctionaris droomt van een tweede sporthal. We informeerden voor een nieuwe sporthal in een metaalconstructie en komen uit aan 420.000 euro. Daarvoor hebben we nog geen vloeren, sanitair en verwarming.”