IN BEELD. Wandel eens op de zwaairoute van woonzorgcentrum Sint-Jozef: "Het enthousiasme verwarmt de harten van de bewoners"

02 april 2020

13u42 0 Zonnebeke Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Ieperstraat in Zonnebeke heeft een ‘zwaairoute’ uitgestippeld. Steek uw hand op naar de bewoners, ze zullen er zo gelukkig mee zijn.

“In deze moeilijke periode mogen we nog alleen of met iemand van het gezin wandelen of fietsen”, klinkt het bij het woonzorgcentrum. “Wie bij ons voorbijkomt, kan via de parking de nieuwe route volgen en naar onze bewoners van op afstand zwaaien. Ze zullen er zeker blij mee zijn. Onze bewoners zien op deze manier beweging rond het zorgcentrum. Het doet deugd om te zien hoe de voorbijgangers de harten van de bewoners verwarmen met hun enthousiasme.”

Bewoners en personeel konden hun glimlach niet bedwingen toen er op de zwaairoute ook een bijzondere ‘sandwichman’ opdook. Op het karton rond zijn lichaam prijkte een steunende boodschap voor de bewoners en het personeel. “Zo’n attentie doet deugd. Ook onbekenden komen onze bewoners en medewerkers een hart onder de riem steken en geven iedereen hiermee een duwtje in de rug om verder te doen en vol te houden.”