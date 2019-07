IN BEELD. Tweejaarlijkse Heksenstoet verwacht zondag 30.000 bezoekers, heksen en taferelen sieren straten in Beselare Erik De Block

26 juli 2019

15u26 0 Zonnebeke Het kleine Beselare maakt zich op voor de tweejaarlijkse folkloristische Heksenstoet komende zondag. Er doen maar liefst 1.200 figuranten mee. De Heksenstoet bestaat zestig jaar. Voor de eerste keer is er met ‘De boel op stelten’ een thema. De organisatoren van de vzw Heksenstoet hopen alvast dat de hittegolf ophoudt. “Er wordt een temperatuur van 24 graden voorspeld en dat zou eigenlijk ideaal zijn”, aldus voorzitter Charles Bayart.

De organisatoren rekenen op dertigduizend bezoekers. Maar als het te warm blijft, gaan er waarschijnlijk minder mensen opdagen. De organisatie neemt alvast een aantal maatregelen die moeten voorkomen dat het warme weer het publiek en de figuranten parten begint te spelen. “We hebben een actieplan tegen de hitte”, aldus Charles Bayart. “Zes jaar geleden was dat ook zo. Indien de hittegolf aanhoudt, dan voorzien we gratis water voor de toeschouwers en extra water voor de deelnemers.”

Categorieën

Bayart lanceert ook een oproep naar het publiek. “Toeschouwers kunnen best een hoed of een pet dragen en moeten zich goed insmeren tegen de zon”, klinkt het. De Tovenaresseparochie is al enkele weken feestelijk bevlagd. Net zoals de vorige editie staan en hangen er aan heel wat huizen allerlei kleurrijke heksen. De vzw De Wratte mocht voor de heksenkeuring heel wat deelnemers inschrijven. Er zijn vier categorieën: ‘De heks in haar omgeving’, ‘De heks in de actualiteit’, ‘De heks in haar originaliteit’ en ‘De heks zet de boel op stelten’. Daarbovenop is er nog een publieksprijs. De jury bezocht ondertussen alle locaties.

De Heksenstoet start om 15.30 uur. Het parcours is drie kilometer. Het publiek kan gedurende een uur en vijftien minuten genieten van de stoet. Vooraf is er ook al heel wat te beleven. In aanloop naar de stoet wordt er opnieuw straattheater voorzien. Direct na de stoet zijn er op de Beselareplaats diverse optredens. Of het vuurwerk doorgaat, zal afhangen van de droogte. Dat zal zondagvoormiddag worden beslist.

Buiten de omloop bevinden er zich verscheidene gratis parkings, die aangeduid zijn met wegwijzers. De organisatoren doen een oproep om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Er zijn speciale fietsparkings voorzien en vanuit de omliggende gemeenten zijn er via knooppunten fietsroutes uitgestippeld. Meer info: www.heksenstoet.be.