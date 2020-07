Horeca krijgt van de gemeente 500 euro voor een optreden na corona, optredens moeten doorgaan tegen uiterlijk eind volgend jaar Erik De Block

09 juli 2020

15u33 0 Zonnebeke Cafés en restaurants in Zonnebeke krijgen van de gemeente 500 euro steun wanneer ze na de coronacrisis een optreden organiseren, van bijvoorbeeld een muziekband of stand-up comedian. “Het gemeentebestuur hecht groot belang aan een goede relance van onze horeca”, zegt schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980).

“Cafés en restaurants vormen een zeer belangrijk onderdeel van de lokale ondernemingen en het sociaal leven. We voorzien de nodige impulsen om het socio-cultureel aanbod een boost te geven. Zeker nu veel mensen tijdens de vakantie in eigen land gaan blijven.”

Tijdens de gemeenteraad werd er nog flink gesleuteld aan het reglement. Aanvankelijk was voorzien dat de aanvragen moesten worden ingediend tegen uiterlijk halfweg juli dit jaar en optredens moesten doorgaan tegen uiterlijk eind oktober dit jaar. Uiteindelijk wordt het tot eind volgend jaar. Aanvragen moeten uiterlijk binnen tegen oktober volgend jaar. “Gelet op de huidige maatregelen met minder tafels en stoelen is het voor de uitbaters praktisch niet mogelijk om er iets extra aan te verdienen”, aldus fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak). “We doen het toch om de horeca te steunen. Dit reglement is totaal niet realistisch om tegen halfweg juli een voorstel in te dienen.”

“Het reglement is opgesteld met haken en ogen”, zegt Franky Gryson (InSamenSpraak). Hij is de uitbater van café ’t Paradijs in Geluveld. “Een week tijd hebben om een aanvraag in te dienen is zo simpel niet. Ook niet om iemand vast te leggen. Geef ons wat meer tijd. We weten bovendien niet wat er dit jaar nog op ons afkomt.”

Het reglement telt zeven pagina’s en dat vindt fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) overdreven. “De horeca is het meest getroffen door het virus”, aldus Koen. “Het zijn allemaal zelfstandigen die weten van aanpakken en laat dat reglement. Het is hopeloos complex.”

Aan het reglement zal nu nog worden gesleuteld en eenvoudiger worden gemaakt. De kosten moeten worden bewezen.