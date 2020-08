Horeca krijgt gratis een beveiligd online registratiesysteem van de klanten Erik De Block

06 augustus 2020

13u21 0 Zonnebeke Om alle uitbaters van een horecazaak te steunen biedt de gemeente Zonnebeke hen gratis een beveiligd online registratiesysteem aan waarmee ze de gegevens van de klanten kunnen verzamelen. Dat moet sedert twee weken in het kader van contact tracing.

Het initiatief komt van de provincie. In de horecazaak scannen klanten de QR-code en komen zo op een invulformulier terecht. De gegevens van de klant komen terecht in een centrale en beveiligde database. Ze worden veertien dagen bewaard. Bij een mogelijke besmetting kan dan snel worden gehandeld.

Enkel het lokaal en indien nodig bovenlokaal bestuur, bijvoorbeeld de provincie, hebben toegang tot die gegevens. De gegevens worden conform de algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Dankzij het gratis digitaal systeem kunnen uitbaters onnodig papierwerk vermijden.

“Het systeem is erg gebruiksvriendelijk”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “Test iemand positief, dan kan de gemeente perfect achterhalen waar en wanneer de persoon in Zonnebeke overal is geweest. Zo is het niet enkel een service naar de horeca, maar ook echt een middel om onze bevolking beter te informeren en aldus te beschermen.” De gepersonaliseerde codes en affiches worden naar de horeca verstuurd.