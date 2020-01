Hoofdact voor de Zonnebatjes staat vast: De Heilige Koeien Erik De Block

19 januari 2020

09u29 0 Zonnebeke De organisatoren van de jaarlijkse Zonnebatjes legden de hoofdact voor zondag 7 juni reeds vast. Elk jaar zorgt men voor een topattractie en spektakel. Het wordt vanuit Frankrijk de Compagnie Paris Bénarès met hun attractie Les Vâches Sacrees (De Heilige Koeien).

Het gaat om twee Indiase koeien. De poppen komen tot leven dankzij acht begeleiders. Op de tonen van Indiase muziek is er interactie met het publiek.

De Heilige Koeien hebben een hoogte van 4,8 meter en een lengte van zes meter. De Heilige Koeien waren eerder in ons land al te zien in Genk. De Compagnie Paris Bénarès bestaat sedert 2012. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Puceul, een kleine gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique. De Compagnie Paris Bénarès heeft een divers aanbod. In 2016 kwamen daar De Heilige Koeien bij.