Hoofdact op Zonnebatjes wordt spektakel Erik De Block

31 mei 2019

14u43 0 Zonnebeke De Zonnebatjes zijn dit weekend aan reeds de veertigste editie toe. Jaarlijks leggen de organisatoren van de vzw Batjesplatform zondag tijdens de braderie een spektakel vast. Dit keer zorgt daarvoor Compagnie Altitude. De Fransman Didier Pasquette treedt op als koorddanser en toont kunstjes terwijl hij gebruik maakt van allerlei tweewielers en zelfs een brommer.

Zondag zorgt een mix van lokale handelaars en marktkramers ook voor de jaarlijkse braderie. Er is kunst op Place-du-Tertre in de Langemarkstraat, een modeshow aan Hannelore Fashion in de Ieperstraat en optredens van Jacco Ricardo en de Mini Maxi Band. Op het Marktplein zijn er optredens van dansschool Dance Space.

Voor de kinderen is er in de Roeselarestraat heel wat: springkastelen, ballenworp en elektrische quads. Er zijn daar optredens van Danny Fabry met danseressen en Cliff. En voor wie komt met de auto: de IJzerweg en Albertstraat dienen als evacuatieweg en moeten parkeervrij blijven. De politie zal controles uitvoeren.

Meer info: www.zonnebatjes.be