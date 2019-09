Het spookt in Hotel 31: gewezen hotel op Colaertplein omgevormd tot horrorhuis voor Halloween Erik De Block

04 september 2019

17u59 58 Zonnebeke Met Halloween krijgt Ieper er een opmerkelijke publiekslokker bij. Op het Colaertplein gaat eind oktober namelijk een spookhuis open. De organisatoren hebben de voorbije drie jaar hun Halloweenhuis in Beselare geopend, maar verhuizen nu naar Ieper.

Huiveringwekkend gekrijs, eeuwenoude schaduwen en donder en bliksem: je zult het allemaal kunnen beleven in Hotel 31. De organisatoren achter dit onheil zijn de broers Sam en Tom Clauw en Bjorn Deruyter uit Beselare. Drie jaar geleden openden ze voor het eerst een spookhuis in Beselare. Aanvankeleijk in twee leegstaande woningen in de Oude Kortrijkstraat. Nadat een van die huizen werd afgebroken, moest het trio op zoek naar een andere locatie. Vorig jaar belandden ze in een woning in de Geluwestraat, maar ook dat spookhuis is ondertussen tegen de vlakte gegaan. “We hadden ons oog laten vallen op de oude pastorie in combinatie met het gewezen gemeentehuis op Beselareplaats, maar dat ging niet. We keken daarop in de richting van het naburige Langemark, waar een vleugel van het rusthuis leeg staat. Plots kregen we een aanbieding van de stad Ieper die we niet konden weigeren”, legt Sam uit.

Voordelen

En daarom verhuizen ze nu van Beselare naar Ieper. Het gewezen hotel op het Collaertplein is een pand met een rijk verleden. “In 1920 werd daar hotel Skindles gebouwd. Tot drie jaar geleden was het Justitiehuis er ondergebracht, maar nu staat het leeg. Aan het Colaertplein beschikken we ook over meer parkeermogelijkheden en zullen we ook een groter publiek bereiken. We mikken op drieduizend bezoekers. Het pand bestaat uit een kelder, drie verdiepingen en een zolder, maar we gaan slechts twee verdiepingen gebruiken. Het zou anders te groot uitvallen”, vindt Sam.

Acteurs gezocht

“We hebben de plannen voor Hotel 31 al uitgetekend, nu moeten we alles nog uitwerken. We zijn al volop bezig, maar er is nog veel werk. Voor de opbouw kunnen we gelukkig rekenen op veel vrienden. We zijn nog op zoek naar acteurs om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Per avond hebben we minstens vijfentwintig figuranten nodig. Daarnaast zoeken we ook nog partners die het evenement financieel willen steunen. Hoe meer sponsors, hoe meer we kunnen investeren in kledij en grime. We zitten met heel wat kosten, waaronder een vergoeding voor het gebruik van het pand en de huur van een opslagruimte.”

Het verhaal is alvast veelbelovend. Ieper wordt in het voorjaar van 1947 met enkele onrustwekkende verdwijningen geconfronteerd. Allen hebben een ding gemeen: de vermisten waren recent bij te gast in Hotel 31. Grondig speurwerk levert niets op en het beruchte hotel biedt sinds kort weer vreedzame overnachtingen aan. Of die schijn probeert men in elk geval hoog te houden...

Prijs voor een ticket gestegen

Voorlopig zal Hotel 31 op vijf dagen open zijn: op vrijdag 25 oktober, zaterdag 26 oktober, donderdag 31 oktober, vrijdag 1 november en zaterdag 2 november. “Al hoopt het stadsbestuur dat daar nog een paar dagen bijkomen. De prijs van een ticket hebben we dit jaar opgetrokken van twee naar vijf euro, door die extra kosten”, legt Sam uit. “We gaan iedere keer groepjes van vier tot zes bezoekers toelaten. Zo krijgen ze een maximale beleving van minstens een half uur.”

Meer info op www.daementia.be.