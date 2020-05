Het Davidsfonds gaat op schattenjacht: tot eind juni

‘kunst, cultuur en creatief vanuit je kot’ Erik De Block

20 mei 2020

13u27 0

Het Davidsfonds Beselare organiseert vanaf komende vrijdag tot eind juni ‘Kunst, cultuur en creatief vanuit je kot’. Er zijn verschillende mogelijkheden: ofwel wandel je gewoon door de straten van Beselare en Geluveld en ontdek je zelf wie deelneemt of je vraagt een lijst aan met de straten en de huisnummers van de deelnemers of een volledig uitgewerkte wandel- en/of fietstocht.

“Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat iedereen verbonden blijft met elkaar”, zegt Frans Deleu. “Kunst en cultuur zijn daarvoor een zeer goed middel. Omdat het niet meer mogelijk is om in groep iets te doen, zochten we naar een alternatief. Zo ontstond het idee om kunst en cultuur tentoon te stellen vanuit het huis van de deelnemers. Alle mogelijke deelnemers werden aangesproken en waren enthousiast om mee te werken aan dit initiatief. We waren zelf verbaasd dat er zoveel kunst en creativiteit in Beselare en Geluveld aanwezig is. Het is dus fijn dat de inwoners ook eens zien wie met wat bezig is. Het is de bedoeling dat iedereen individueel of in zijn bubbel aan de tour deelneemt en de veiligheidsnormen respecteert.

De lijst met de deelnemers is beschikbaar via beselare@davidsfonds.net of telefonisch 0478/35.30.93.