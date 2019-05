Herstellingswerken in Frezenbergstraat Erik De Block

21 mei 2019

15u31 2 Zonnebeke In de Frezenbergstraat is het kruispunt met de Prinses Patriciastraat en de Nonnebossenstraat afgesloten.

De technische dienst van de gemeente voert er herstellingswerken uit aan een verzakking in het wegdek. Op woensdag 22 mei gaat het kruispunt weer open voor het verkeer. De werken waren aanvankelijk twee weken later gepland, maar door een meevaller in de timing van de aannemer kon er vandaag al geasfalteerd worden.