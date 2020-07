Heksenstoet zoekt twee nieuwe begeleidsters voor de bezemdanseresjes Erik De Block

28 juli 2020

14u22 0 Zonnebeke De organisatoren van de tweejaarlijkse folkloristische Heksenstoet zoeken twee nieuwe begeleidsters voor de bezemdanseresjes. De kandidaten engageren zich voor minstens drie stoeten en zijn minstens twintig jaar. De volgende editie vindt volgend jaar plaats op de laatste zondag van juli.

Geïnteresseerden beschikken over het nodige organisatietalent om repetities te regelen, brieven op te stellen voor de meisjes en kledij klaar te leggen voor de generale repetitie. Het is aangeraden om een grote portie geduld, een goede fysiek en gevoel voor ritme te hebben. Goed kunnen samenwerken, de leiding kunnen nemen en goed kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden zijn andere vereisten. Kandidaten moeten zich alvast kunnen vrijmaken voor minstens zes repetities in de aanloop naar de stoet.

Kandidaten melden zich uiterlijk tegen eind augustus. Het inschrijvingsformulier staat op de website www.heksenstoet.be. In september volgt dan een gesprek met enkele leden van de ‘werkgroep regie’ en de vorige begeleidsters van de bezemdanseresjes.