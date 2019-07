Heksenmonument op rotonde De Kortekeer Erik De Block

12 juli 2019

10u19 0 Zonnebeke De rotonde aan het drukke kruispunt De Kortekeer langs de Wervikstraat in Beselare heeft er met een Heksenmonument een blikvanger bij. Kunstenaar Luc Lapere (60) uit Oostnieuwkerke kreeg hiervoor een opdracht van de gemeente Zonnebeke.

Het monument is 5,5 meter hoog en beeldt een heks op een bezem uit. Het gaat niet om een typische lelijke heks, maar een versoberde vrouw in ontbloot bovenlijf. Het beeld is gesmeed uit rode koperen platen van twee millimeter dik. De heks kan ronddraaien met haar bezem op een staaf uit inox. De nadruk ligt op elegantie en beweging.

Zaterdagvoormiddag vindt de officiële onthulling plaats. “Het Heksenmonument noemen we ‘Vliegen naar vrijheid’”, aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980). “Het is een ode aan sterke vrouwen, waar Beselare er met haar heksen toch wel enkele van heeft. Het monument zal permanent de bezoekers onthalen in de toveressenparochie.” Het Heksenstoet kadert in de tweejaarlijkse Heksenstoet die eind deze maand plaatsvindt.