Halfweg november beslissing over tweejaarlijkse Heksenstoet, “afhankelijk van de situatie op dat moment” Erik De Block

13 oktober 2020

15u04 2 Zonnebeke Halfweg november valt de beslissing of de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare eind juli volgend jaar plaatsvindt. Door het aanhoudend coronavirus is er uiteraard grote onzekerheid. “We gaan halfweg november de knoop doorhakken, afhankelijk van de situatie op dat moment”, vertelt voorzitter Charles Bayaert van de vzw Heksenstoet. “Beslissen we de komende editie te annuleren, dan schuiven we naar op tot eind juli 2022.”

De gemeenteraad van Zonnebeke keurde een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Heksenstoet Beselare goed. “Het jaar waarin er een stoet is, geven we een toelage van 60.000 euro en in het jaar zonder stoet 20.000 euro”, aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980). “

“We kunnen ons vinden in het akkoord”, aldus de voorzitter. “Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat we van de gemeente cash 60.000 euro krijgen. In het bedrag dat we krijgen is alles verrekend. Van de huur van twee loodsen, verzekering voor de wagens, huur van tribunes tot de loonkost van het gemeentepersoneel, huur van nadars uit andere gemeenten, publiciteit en nog andere vaste kosten. We putten ook uit onze eigen financiële middelen. We kregen trouwens al een vergelijkbare toelage van de gemeente.”