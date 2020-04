Groep Beselaars Archief boomt op Facebook. In een maand 700 nieuwe leden: “Een ideale gelegenheid om de mensen thuis te animeren” Erik De Block

23 april 2020

12u08 0 Zonnebeke Nu we allemaal in ons kot moeten blijven, ziet de ‘Groep Beselaars Archief’ op Facebook het aantal leden snel stijgen. Een maand coronacrisis leidde tot maar liefst 700 nieuwe leden en staat de teller ondertussen al op 1.372 leden. “Door de coronacrisis zitten mensen steeds meer op hun computer”, zegt Hans Van Bockstael (59). Groep Beselaars Archief is nu een ideale gelegenheid om mensen te animeren.”

“Met ‘Groep Beselaars Archief’ zochten we een manier om ons archief naar buiten te brengen. Facebook is hiervoor een ideaal middel.” Op Groep Beselaars Archief vind je dan ook een ruim aanbod van de plaatselijke geschiedenis. Van krantenknipsels en klasfoto’s tot andere oude foto’s in zwart-wit en filmmateriaal. Hans Van Bockstael ligt samen met Staf David, Chris Olivier en Dominiek Bolle Defrancq aan de basis van de Facebookgroep. “Sinds de lockdown neemt het aantal leden een loopje. We hebben zelfs leden in de Ardennen. Dat gaat om uitgeweken Beselarenaars”, vertelt Hans. “In deze moeilijke tijden verbindt ons initiatief de mensen. Verschillende mensen bieden ons spontaan archiefstukken aan. Onze Facebookgroep valt duidelijk in de smaak. Ik probeer die zo interessant mogelijk te maken, zodat iedereen kan meegenieten. Zo tonen we oude filmpjes waarbij het alleen gaat om mensen. Bijvoorbeeld beelden uit de jaren zestig. Mensen zien daarop hun ouders of grootouders terug en zijn ons hiervoor dankbaar. Ik probeer elke dag nieuw materiaal te posten”, gaat Hans verder. De bewoners van rusthuis Sint-Jozef in Zonnebeke krijgen straks dankzij Groep Beselaars Archief een film te zien. “Er verblijven heel wat Beselarenaars en voor hen hebben we een film van ongeveer een uur gemaakt”, vertelt Hans.

Heksenstoet

Van Bockstael begon al op zijn dertiende oude foto's te verzamelen voor een schooltaak. “Mensen doen soms ook op mij beroep voor de opmaak van een stamboom. Zo bezit ik ook een rijke verzameling van bidprentjes van Beselarenaars.”

Toen er in 2009 een tentoonstelling was over ’50 jaar Heksenstoet’ kwam een groot deel van het archief van Hans. De Heksenstoet is een tweejaarlijks evenement en de volgende editie vindt pas volgend jaar plaats. “We mogen van geluk spreken, want door de coronacrisis zou het dit jaar niet mogelijk geweest zijn”, beseft Hans. Het eerste weekend van oktober komt Groep Beselaars Archief naar buiten. “In GC De Leege Platse gaan we uitpakken met iets waar we al twee jaar mee bezig zijn”, besluit Hans. “Wat dat is, moet nog even een verrassing blijven.”