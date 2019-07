Gratis kinderprogramma vol avontuur en kattenkwaad Erik De Block

22 juli 2019

18u09 1 Zonnebeke In de aanloop naar de tweejaarlijkse Heksenstoet komende zondag is er dinsdagavond een gratis kinderprogramma. Afspraak om 18 uur aan GC De Leege Platse in Beselare. Na een intro maken de kinderen onder begeleiding van Jaek en Nink een wandeling van anderhalf uur.

Het wordt een magische tocht vol avontuur en kattenkwaad. De aanbevolen leeftijd is vanaf zes jaar. Er worden twee groepen gevormd van 25 kinderen, telkens met een gemachtigd opzichter en twee begeleiders. Onderweg zijn er verschillende activiteiten gepland zoals een estafettespel, katapultschieten, vertellers, een spookjesspel... Het einde is voorzien om 20.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via 051/77.04.41.