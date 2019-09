Gewezen Sint-Lucasschool wordt mogelijks verkocht,

“de fanfare gaan we zeker niet op straat zetten” Erik De Block

11 september 2019

De gewezen Sint-Lucasschool in het begin van de Langemarkstraat en aan de overkant van het gemeentehuis van Zonnebeke wordt mogelijks verkocht. De koninklijke fanfare Sint-Cecilia dreigt dan zonder repetitielokaal te vallen. “Eigenaar is de Dekenij Ieper, officieel zijn we nog niet op de hoogte”, aldus voorzitter Lieven Dejonckheere van de fanfare.

Sint-Cecilia heeft alvast een rijke geschiedenis. Naast een twintigtal majorettes en zo’n vijftien trommelaars telt de fanfare dertig à veertig muzikanten. Daarnaast is er ook nog het jeugdensemble. “In de gewezen Sint-Lucasschool repeteren we met de fanfare op het gelijkvloers en zijn de trommelaars boven aan de slag”, vertelt de voorzitter. “De jeugd repeteert op zaterdagnamiddag. Naar we vernemen heeft de eigenaar plannen om het gebouw te verkopen.”

“De gewezen Sint-Lucasschool wordt ook gebruikt als een filiaal van de muziekacademie Ieper en blijkbaar kregen ze het bericht dat de Dekenij Ieper het gebouw gaat verkopen. Er is een plaatsbezoek geweest door een delegatie van de Dekenij Ieper. Ze kwamen kijken naar de staat van het gebouw. Moest het komen tot een verkoop, dan hebben we een probleem en gaan we eens moeten aan tafel zitten met de gemeente. Voorlopig is er met de gemeente nog geen overleg voorzien. Indien we daar moeten verhuizen, dan zie ik niet direct een andere locatie mogelijk.”

“Er is nog niks beslist en dus is de verkoop voorbarig”, aldus pastoor-deken Roland Hemeryck. “De voormalige school was vroeger eigendom van de parochie. Ondertussen is dekanale werken Onze-Lieve-Vrouw-van-Tuine de nieuwe eigenaar. De vereffenaar van het bisdom bracht dat allemaal in orde.

“We hebben de gebruikers een aangetekende brief gestuurd om hen uit te leggen dat het gebruik van de Sint-Lucas niet automatisch verder loopt nu er een nieuwe eigenaar is. We lieten al dakwerken uitvoeren want het dak lekte.”

“We gaan de waarde van het gebouw laten schatten. Zo zullen we al een idee hebben. Hoe dan ook, de fanfare gaan we zeker niet op straat zetten. Moesten we beslissen om over te gaan tot een verkoop, dan zal de gemeente de eerste kans krijgen om de gewezen school aan te kopen.”

Vrije basisschool De Wijzer gebruikte tot enkele jaren geleden wegens plaatsgebrek een deel van de gewezen Sint-Lucasschool en richtte er een klas in.