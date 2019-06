Geslaagde Zonnebatjes, met grote opkomst

voor schlagerfestival Erik De Block

02 juni 2019

17u34 2 Zonnebeke Door het prachtige weer en het mooie programma was er zondagnamiddag heel veel volk op de 40ste editie van de Zonnebatjes. Ook het schlagerfestival kon rekenen op een grote opkomst, vooral op zaterdagavond.

Op het programma van het schlagerfestival stond zaterdag niemand minder dan Frans Bauer. Ook De Romeo’s, Jettie Pallettie, Get Ready, Sam Gooris, Sasha en Davy traden op. Zij maakten er een topavond van. “Het was super, we schatten het aantal aanwezigen op zo’n 5.000”, aldus Kristof Noyez van de vzw Batjesplatform. Met zo’n grote opkomst zitten de organisatoren op het marktplein vlak voor het gemeentehuis echt wel aan hun maximum.”

Foodtruckfestival

Voor de tweede maal waren de Zonnebatjes een driedaagse, met vrijdagavond de tweede editie van een foodtruckfestival. Het marktplein werd omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtrestaurant. Volgens de organisatoren waren er een kleine drieduizend bezoekers. Er waren zondag ook duizenden bezoekers. Naast de kermis, de braderie, met een mix van 250 lokale handelaars en marktkramers, veel eten en drinken waren er ook diverse optredens. De hoofdattractie op het marktplein was dit keer Compagnie Altitude. De Fransman Didier Pasquette trad op als koorddanser en toonde boven zijn piratenboot kunstjes terwijl hij gebruik maakt van allerlei tweewielers en zelfs een brommer. “We zoeken elk jaar op het internet iets speciaals”, zegt de voorzitter.

Kunst

Naar goede gewoonte waren er in de Langemarkstraat voor de zesde keer kunstenaars van de partij. Christine Lewyllie en Christa Vandenameele, beiden uit Zonnebeke, stonden naast elkaar en zijn beiden beeldhouwers. “Er zijn hier zelfs deelnemers uit Geraardsbergen en Zelzate”, klinkt het. “Qua opkomst is het iets minder. Ik denk dat de mensen door de warmte later gaan komen.”

Christine was ter plaatse aan het werk. “In vergelijking met vorig jaar zijn er meer deelnemers aan het werk, de mensen zien dat trouwens ook graag”, aldus Christine. “Bedoeling is echt die sfeer van ‘Montmartre-Place du Tertre’ te brengen.”

Gendarme

Joachim Jonckheere werd in januari één van de nieuwe schepenen en liep samen met Thierry Keignaert rond als ‘Gendarme de Saint-Tropez’. “We waken over de goede orde in de Langemarkstraat”, zegt Joachim. “Die vraag kregen we destijds van de organisatie en de mensen waarderen onze interactie.” Hun collega’s van de lokale politie Arro Ieper patrouilleerden op de fiets.