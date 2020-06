Gemeenteraad voortaan altijd te volgen via livestream Erik De Block

08 juni 2020

Zonnebeke Ook na de coronacrisis zal de gemeenteraad in Zonnebeke te volgen zijn via livestream. Dat was de twee afgelopen zittingen ook al zo. Noodgedwongen verliep de gemeenteraad door het coronavirus digitaal.

Oppositiepartij N-VA deed het voorstel om de gemeenteraad voortaan altijd digitaal uit te zenden, maar het schepencollege was daar blijkbaar al mee bezig. “De gemeenteraad van begin mei verliep voor het eerst via een livestream en dat was een groot succes”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “We noteerden vijfhonderd bezoekers en op een bepaald moment keken er 125 mensen tegelijk. Dat is ruim meer dan wat onze raadzaal aankan. Daarom vroegen we onze ICT-diensten om verder te onderzoeken of het livestreamen van de gemeenteraad ook in de toekomst een optie was. Alles samen zal deze investering ongeveer achtduizend euro kosten. Na de livestream zal het audioverslag zonder beeld online worden geplaatst, zoals dat nu ook al gebeurt.”

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) is blij dat het schepencollege mee op de kar springt. “In het kader van de openbaarheid van bestuur en transparantie is een livestream zinvol”, vindt hij. “Dit zal de betrokkenheid van de burger met het bestuur sterk verhogen. We denken dat de burgers zich zo een beter beeld kunnen vormen van hoe het er politiek aan toegaat in de gemeente. Vermoedelijk zullen voor veel mensen de ogen opengaan.”

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 6 juli.