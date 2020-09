Gemeenteraad voor het eerst met nieuwe voorzitter. Fractieleider N-VA: “Ik hoop dat er aan de reden van het ontslag geen frietgeur hangt” Erik De Block

15 september 2020

14u08 0 Zonnebeke Nele Dejonghe (#Team 8980) was maandagavond toe aan haar debuut als gemeenteraadsvoorzitter in Zonnebeke. Haar partijgenoot Thijs D’Alleine uit Geluveld nam als voorzitter ontslag maar blijft wel raadslid. Burgemeester Dirk Sioen en de drie fractieleiders van de oppositiepartijen dankten de uittredende gemeenteraadsvoorzitter.

“U hebt uw werk schitterend gedaan”, gaf de burgemeester zijn partijgenoot een compliment. “Het voorzitterschap is geen gemakkelijke taak. De nieuwe voorzitter wens ik alle succes.” De gemeenteraden in Zonnebeke verlopen meestal in een geladen sfeer en dat maakt het voor de voorzitter uiteraard niet altijd even gemakkelijk.

“Ik stelde wel eens prikkelende vraagjes maar het was nooit negatief bedoeld, altijd in het belang van de gemeente”, aldus fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak). “Hier voorzitter zijn is niet altijd even gemakkelijk”, liet fractieleider Koen Descheemaker (N-VA) horen. “Ik hoop dat er aan de reden van het ontslag geen frietgeur hangt.”

Frietgeur? Langs de drukke Menenstraat (N8) in Geluveld is er een aanvraag voor de komst van een frituur op grond van burgemeester Sioen. Er zijn door bezorgde bewoners nogal wat bezwaarschriften ingediend, ook door Thijs D’Alleine. “Maar dat heeft er niks mee te maken”, reageert hij. “De combinatie van het voorzitterschap met privé en werk werd moeilijk. Ik heb er lang over nagedacht vooraleer ik een beslissing nam.”

Nele Dejonghe (46) nam in oktober 2018 voor de eerste keer aan de gemeenteraadsverkiezingen deel en trad in de voetsporen van haar vader, gewezen schepen Georges Dejonghe. De nieuwe voorzitter is samen met haar echtgenoot Patrick Lenière zaakvoerder van de nv Garage West Trucks in de Reutelhoekstraat in Geluveld.