Gemeente pleit bij De Lijn voor busverbinding vanuit Beselare en Zandvoorde Erik De Block

23 januari 2020

16u04 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke pleit bij vervoersmaatschappij De Lijn voor een betere busverbinding vanuit Beselare en Zandvoorde. Schepen Koen Meersseman (#Team 8980) kaartte dat aan op de gemeenteraad toen hij de stand van zaken over de vervoersregioraad gaf.

“Zonnebeke ligt in een uithoek van het gebied dat opgenomen wordt in het regionaal mobiliteitsplan”, aldus de schepen. “Onze gemeente heeft twee goede busverbindingen: Ieper-Roeselare en Ieper-Menen en die zullen in de toekomst nog worden versterkt worden. In de voorlopige plannen zijn er nog geen goede oplossingen voorzien voor Beselare of Zandvoorde. Ik heb er tijdens het overleg op aangedrongen dat ook een deelgemeente door een functionele busverbinding wordt bediend. Beselare is een sterk groeiende gemeente met bijna 2.800 inwoners. We ijveren er dan ook voor het aanbod uit te breiden en voor een regelmatige verbinding met Zonnebeke en/of Geluveld te zorgen.”

“Daarnaast ligt Zandvoorde ook aan de grens met Komen en we hopen samen met de andere gemeenten hier in de toekomst een oplossing te vinden voor deze problematiek. Het voorstel om op de verbinding Ieper-Komen een halte te voorzien in Zandvoorde wordt nu bestudeerd. Een halte is er nu alleen op schooldagen. Een halte is er wel in Zillebeke en Hollebeke en vragen we dus buiten de schooldagen op de verbinding Ieper-Komen ook een halte in Zandvoorde. We hopen tegen juni meer nieuws te hebben.”

De plannen die uiteindelijk door de vervoersregioraad zullen worden goedgekeurd, gaan vermoedelijk vanaf 2022 in uitvoering.