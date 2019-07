Gemeente overweegt skateramp te bouwen aan voetbalterrein Erik De Block

01 juli 2019

10u50 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke onderzoekt de mogelijkheid om een skateramp te plaatsen in de Sterrestraat, aan het voetbalterrein van FC Passendale.

“Jongeren skaten nu soms op Passendaleplaats en we krijgen geregeld klachten binnen”, zegt schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team 8980) op de gemeenteraad. “Op datzelfde terrein zou er dan achteraan plaats zijn om te mountainbiken.”

De eerste denkpiste destijds was om in de Sterrestraat een tennisveld aan te leggen, maar de ruimte is niet groot genoeg. “Er komen zes extra parkeerplaatsen en daarachter een speelplein”, weet de schepen. “Het zal ook mogelijk zijn om te basketten en te voetballen.”