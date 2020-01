Gemeente overweegt overname containerpark door Mirom Roeselare Erik De Block

15 januari 2020

18u55 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke overweegt om het containerpark in de Kortekeerstraat in Geluveld te laten overnemen door de afvalintercommunale Mirom Roeselare. Dat maakte burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) bekend op de gemeenteraad. Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) vroeg wat er waar was van de geruchten over de overname van het containerpark.

“De gemeente zal de mogelijkheid onderzoeken voor een overname”, aldus de burgemeester. “We hadden contact met de algemeen directeur van Mirom Roeselare. Van de dertien bij Mirom Roeselare aangesloten gemeenten zijn er negen die hun containerpark overgedragen aan de intercommunale.”

“Ik vind het eigenaardig dat de gemeente een jaar geleden al die vraag tot overname kreeg, daarop niet inging en nu plots verandert van idee”, aldus Luk Hoflack. De burgemeester wees op de voordelen van een intergemeentelijk containerpark. “In dat geval komen onze inwoners bijvoorbeeld ook gaan naar het containerpark van een buurgemeente en valt hen dat misschien beter uit, afhankelijk van de ligging waar ze wonen of waar ze werken. Moest het komen tot een overname, dan heeft dat geen gevolgen voor het personeel op het containerpark.”

Toch is er volgens Maxim Vandermeeren (InSamenSpraak) een addertje onder het gras. “Omdat alles wat heeft te maken met het containerpark dan niet meer zou behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad”, liet hij horen.

Begin december 2015 ging in de Kortekeerstraat in Geluveld op de ambachtelijke zone De Polderhoek het nieuw containerpark. Het containerpark in de Kasteelstraat in Geluveld was te klein geworden. Het nieuwe containerpark is dubbel zo groot zijn en bijna één hectare groot.