Gemeente neemt lokalen Chiro en KLJ in erfpacht

23 juni 2019

10u14 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke neemt de lokalen van de Chiro en KLJ in het parochiaal centrum de Craeye in Passendale in erfpacht voor een periode van dertig jaar. De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed.

De lokalen zijn eigendom van de vzw parochiaal centrum de Craeye. De gemeente betaalt jaarlijks een symbolische vergoeding van …één euro.

“Met deze erfpachtovereenkomst willen we de werking van de jeugdbewegingen in Passendale voor lange tijd garanderen op de huidige locatie en de dringend nodige investeringen voorzien naar veiligheid en nutsvoorzieningen toe”, aldus schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “Dit kadert tevens in een gelijklopend beleid waarbij alle jeugdverenigingen uit Groot-Zonnebeke een onderkomen hebben in gemeentelijke infrastructuur.”

“De kosten voor herstellingen zijn ten laste van de gemeente Zonnebeke en er is budget voorzien om volgend jaar de nodige acties te voorzien. Onder meer de vervanging van een boiler en de verwarming staan op het programma. Met deze investeringen wensen we op middellange termijn tevens de gebruikskosten te kunnen doen dalen.”

