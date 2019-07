Gemeente krijgt subsidie om jeugdlokalen chiro en KLJ aan te passen Erik De Block

31 juli 2019

13u27 2 Zonnebeke Zonnebeke krijgt een energiesteun van twaalfduizend euro om de jeugdlokalen van chiro en KLJ in Passendale aan te passen. De gemeente had een dossier ingediend na een oproep van de Vlaamse regering om lokale energieprojecten te lanceren.

De gemeente neemt de lokalen van de chiro en KLJ in het parochiaal centrum de Craeye in Passendale in erfpacht voor dertig jaar. De gemeenteraad keurde de overeenkomst in juni goed. De lokalen zijn eigendom van de vzw parochiaal centrum de Craeye.

De kosten voor herstellingen zijn voor de gemeente Zonnebeke, die daar in 2020 werk van wil maken. “We gaan onder andere de boiler en verwarming vervangen”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “Met deze investeringen willen we op middellange termijn ook de gebruikskosten doen dalen.”