Gemeente koopt laptops voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: “Het is onze plicht om in deze moeilijke tijden een helpende hand te reiken” Erik De Block

09 april 2020

12u14 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke koopt twintig tweedehandse laptops om die ter beschikking te stellen van kinderen uit kwetsbare gezinnen.

In afwachting dat de scholen weer open mogen, krijgen de leerlingen onderwijs op afstand. Hiervoor hebben ze een laptop en internet nodig. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is dit een extra nadeel. “Elk kind moet in de beste omstandigheden onderwijs kunnen genieten en het is onze plicht als gemeentebestuur om in deze moeilijke tijden een helpende hand te reiken”, vindt schepen van Onderwijs Jan Vandoolaeghe (#Team 8980).

De scholen worden gevraagd om aan de sociale dienst van het OCMW door te geven welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. “Na het gebruikelijk financieel en sociaal onderzoek krijgen de kinderen de computer”, zegt schepen voor Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Als blijkt dat er meer laptops nodig zijn, zullen we er bijkopen. We willen geen kinderen achterlaten.”