Gemeente breidt de dienstverlening via de Zoëfoon uit en belt alle 85-plussers op voor een babbeltje Erik De Block

18 april 2020

18u33 0 Zonnebeke In deze coronatijden zijn de dagen voor onze oudste inwoners die nog thuis wonen extra lang. Kinderen en kleinkinderen mogen niet op bezoek komen en ook buren en vrienden moeten afstand houden. De gemeente Zonnebeke breidt tijdens de coronacrisis de dienstverlening via de Zoëfoon uit en belt alle 85-plussers op voor een babbeltje.

“Niet alle 85-plussers zijn handig met het internet en een smartphone om contact te hebben met hun familie, vrienden of buren”, zegt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Gelukkig worden de meeste senioren goed omringd en houden hun familieleden regelmatig contact. Maar er zijn ook mensen die er alleen voor staan. Daarvoor richtte de sociale dienst van de gemeente twee jaar geleden reeds de Zoëfoon op. Vrijwilligers van het zorgnetwerk Zoë bellen zorgbehoevenden en senioren die dat wensen, één keer per week op voor een fijn gesprek.”

“De 485 85-plussers kregen allemaal een briefje thuis met daarin de uitleg dat we hen gaan opbellen”, vertelt de schepen. “Wie dat liever niet wenst, kan ons telefonisch daarover inlichten. We zorgen ervoor dat de senioren zoveel mogelijk opgebeld worden door iemand uit dezelfde deelgemeente en als het even kan uit dezelfde wijk of buurt, zodat er meer gemeenschappelijke gespreksonderwerpen zijn. Tijdens het gesprek kan ook gepolst worden of extra hulp aangeboden kan worden. Om de privacy van onze vrijwilligers te beschermen, worden alle gesprekken in het gemeentehuis gevoerd. We zoeken trouwens nog vrijwilligers. Geïnteresseerden krijgen een opleiding en een vrijwilligersvergoeding.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden via 051/48.06.11.