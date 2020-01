Geluveld herdenkt in 2021 Léonie Keingiaert de Gheluvelt met wijn en bier, maar wie ontwerpt etiket? Erik De Block

03 januari 2020

13u35 0 Zonnebeke In 2021 zal het honderd jaar geleden zijn dat met Léonie Keingiaert de Gheluvelt in Geluveld de eerste vrouwelijke burgemeester in België werd aangesteld. Volgend jaar wil de werkgroep Comité Léonie deze bijzondere vrouw weer in het collectieve beeld van de gemeente brengen en haar op een gepaste manier hulde brengen.

Léonie Keingiaert de Gheluvelt werd op 3 augustus 1885 geboren in Leuven. Op 7 september 1921 werd ze benoemd tot burgemeester. Vijf weken later werd ze in Geluveld ingehuldigd. Op 28 februari 1966 is ze in Kortrijk gestorven.

Om het herdenkingsjaar extra elan te geven, werd besloten een Léoniewijn en Léoniebier te maken. De werkgroep is op zoek naar mensen die een etiket voor de wijn- en bierflesjes kunnen ontwerpen. Daar moet zeker haar foto met burgemeesterssjerp op staan en haar voornaam Léonie. Voor de rest mag de ontwerper zijn fantasie de vrije loop laten. Wie een idee voor een ontwerp heeft, mag dat indienen tegen uiterlijk vrijdag 10 januari via com.leonie@gmail.com. De winnaar krijgt een setje Léoniewijn en -bier en eeuwige roem in Geluveld.