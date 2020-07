Gelukkig dit jaar geen Heksenstoet, “we hopen dat er begin volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus zal klaar zijn” Erik De Block

26 juli 2020

09u39 0 Zonnebeke Om de twee jaar vindt de laatste zondag van juli de folkloristische Heksenstoet in Beselare plaats. Gelukkig voor de vzw Heksenstoet en de zowat duizend deelnemers is de volgende editie maar volgend jaar. In alle miserie toch één groot geluk dat er nu geen Heksenstoet was voorzien. “Was het nu geweest, dan viel alles in het water door het coronavirus”, aldus voorzitter Charles Bayart. “Ondertussen zijn we al volop bezig met de voorbereidingen op de volgende stoet en hopen op een ‘normaal’ jaar.”

Heel de Toveresseparochie werkt mee aan de Heksenstoet. Bij mooi weer altijd goed voor een massa volk. Drie jaar geleden viel het weer ferm tegen, gelukkig was het vorig jaar heel mooi weer. “Toen benaderden we de kaap van zo’n 30.000 toeschouwers”, aldus Charles Bayart. Het werd vorig jaar bovendien een jubileumeditie want de Heksenstoet bestond zestig jaar.

“We hopen dat er begin volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus zal klaar zijn”, blikt de voorzitter vooruit. “Hopelijk komt er op het einde van het jaar geen nieuwe golf van besmettingen. We zitten in rare tijden. Misschien gaan we het volgend jaar anders moeten aanpakken.”

“We hebben contacten met de organisatoren van de carnavalsstoet in Aalst en de driejaarlijkse Kattenstoet die volgend jaar in het naburige Ieper doorgaat. Qua datum zullen ze ons voor zijn en gaan we zien hoe ze het aanpakken voor zo’n massa-evenement. We behoren allemaal tot de evenementensector en hebben met zijn allen één groot probleem: er is geen perspectief. De situatie verandert van week tot week. Voor hetzelfde geld is er binnen twee weken weer een lockdown.”

Voor heel wat kleine en grote organisatoren zal de aanhoudende coronacrisis gevolgen hebben qua sponsoring. “We hebben het voordeel dat we heel veel en trouwe sponsors hebben”, benadrukt de voorzitter. “We hopen dat ze ons blijven volgen. Het contacteren van de sponsors doen we altijd vanaf januari. De bedrijven hebben dan hun budgetten voor het nieuwe jaar klaar.”

Door het coronavirus viel de verbroedering met Vielsalm in mei in het water. “Ze komen in september op bezoek”, zegt Charles. “De burgemeester van Vielsalm en de voorzitter van het folkloregezelschap Les Macralles du Val de Salm worden opgenomen in de Orde van Sefa. Er is in het gemeentehuis van Zonnebeke een officiële ontvangst voorzien. Er volgt ook een bezoek aan het Memorial Museum Passchendale 1917. Vielsalm en Beselare hebben een gemeenschappelijke heksentraditie. De verbroedering werd officieel in 2008.”

Elke stoet zijn er nieuwigheden en volgend jaar zal dat niet anders zijn. Dat allemaal voor de vierde keer in een regie van Jo Lottegier uit Westrozebeke. “Toen we met hem tot een overeenkomst kwamen, was de afspraak dat Jo vijf stoeten zou regisseren maar ondertussen hopen we dat hij langer blijft en dat het niet ophoudt na de editie van 2023”, blikt Charles Bayart vooruit.