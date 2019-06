Geert Roseeuw wordt pastoor in Diksmuide Erik De Block

14u11 0 Zonnebeke Pastoor Geert Rosseeuw verlaat Zonnebeke. Door de bisschop werd hij benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Sint-Pieter in Groot-Diksmuide. Hij volgt er Bart Malfait op en begint er vanaf september.

Geert Roseuw is twaalf jaar pastoor in Zonnebeke. Hij viert dit jaar trouwens als priester zijn zilveren jubileum. In de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke werd Geert Roseeuw op zondag 3 juli 1994 tot priester gewijd.

Op zondag 7 juli om 10.30 uur luistert het koor van de Molenaarelst de eucharistieviering op in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Zonnebeke. Naast zijn priesterjubileum viert Geert Roseeuw dan ook zijn periode in Zonnebeke. Achteraan in de kerk wordt een drink voorzien.