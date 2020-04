Geen akkoord over oprichting sociaal coronafonds Erik De Block

21 april 2020

17u07 0 Zonnebeke De meerderheid van #Team 8980 gaat niet in op het voorstel van oppositiepartij N-VA om een sociaal coronafonds op te richten. Elke Zonnebekenaar krijgt een Zonnebon om te besteden bij een lokale handelaar. Een koppel krijgt vijftien euro. Zijn er kinderen, dan komt daar per kind nog eens vijf euro bij.

N-VA ziet het sociaal coronafonds als een middel om de niet-gebruikte Zonnebonnen in onder te brengen. Volgens hen is de kans groot dat zulke kleine bedragen door heel wat inwoners niet gebruikt zullen worden. “Het voorstel hangt met haken en ogen aan elkaar en lijkt eerder het resultaat te zijn van een plotse inval dan van een doordacht voorstel”, meent schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Niets belet dat om het even wie een Zonnebon of geld kan schenken aan bijvoorbeeld welzijnsschakel ’t Zunnetje of aan een ander goed doel in onze gemeente. Er is dus geen enkele reden om een fonds op te richten met alle juridische en administratieve rompslomp van dien voor iets wat nu ook al gedaan wordt.”

“De reactie van de schepen is bedroevend”, reageert fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA). “Hij gaat uit van het idee dat de inwoners hun Zonnebon zelf kunnen bezorgen aan mensen die het nodig hebben. Dit is nogal paternalistisch en stamt uit vorige eeuwen: ‘Beste Jozef, hierbij een Zonnebon van vijf euro, je zal het wel beter kunnen gebruiken’. Dat is echt ondenkbaar en onbegrijpelijk voor iemand die het OCMW aanstuurt. Er is een manifeste onwil.”

