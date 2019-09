Franse bestelwagen volledig uitgebrand langs A19 LSI

21 september 2019

02u08

Bron: LSI 0 Zonnebeke Op een weggetje vlakbij de afrit van de snelweg A19 in Beselare (Zonnebeke) is vrijdagnacht een Franse bestelwagen volledig uitgebrand.

Toen de brandweer van de zone Westhoek rond 1u ter plaatse kwam in de Proostdiestraat stond de bestelwagen met laadruimte volledig in lichterlaaie. Inzittenden waren nergens te bespeuren. De politie van de zone Arro Ieper zal onderzoeken of er sprake is van brandstichting. Dat gebeurt wel vaker langs donkere weggetjes om sporen te wissen.