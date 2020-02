Fractieleider N-VA haalt zwaar uit naar afwezige eerste schepen, “dat is hier geen kaartersclub” Erik De Block

12 februari 2020

15u04 0 Zonnebeke Tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke pakte fractieleider Koen Descheemaeker eerste schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980) hard aan omdat ze er …de vorige gemeenteraad niet was.

Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) had toen een hele waslijst vragen over Ruimtelijke Ordening, de bevoegdheid van schepen Ingrid Vandepitte.

“Waarom was u niet aanwezig?”, vroeg Koen Descheemaeker. “Dat is hier geen kaartersclub. Een gemeenteraadslid wordt geacht aanwezig te zijn.” De fractieleider bleef maar aandringen waar de eerste schepen in januari was. “Ik was er niet door bepaalde omstandigheden die ik niet wens uit te leggen”, reageerde Ingrid Vandepitte. “Ik ben dertien jaar gemeenteraadslid en het was de allereerste keer dat ik er niet was.”