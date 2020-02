Fractieleider InSamenSpraak dient maar liefst vijftien interpellaties in Erik De Block

09 februari 2020

09u31 0 Zonnebeke Voor de gemeenteraad komende maandagavond in Zonnebeke diende fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) maar liefst vijftien (!) interpellaties in.

In al deze interpellaties vraagt de gewezen schepen hoe zit het met de toekomstvisie van de meerderheid op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw tegen 2025 en later. Het gaat onder meer over appartementisering, kangoeroewoningen en lopende projecten zoals de verkaveling Kraaiveldstraat, de Nonnebossen en het Vijverbos, ambachtelijke zone Albertstraat en Kortekeer, Beselareplaats

De gemeenteraad van vorige maand verliep bij momenten in een bitsige sfeer, waarbij het tot felle discussies kwam tussen de oppositie en het schepencollege. Luk Hoflack interpelleerde toen over de toekomstvisie van het gemeentebestuur rond ruimtelijke ordening. Hij vuurde 22 vragen af over lopende en toekomstige projecten en ontwikkelingen. Een antwoord op die waslijst vragen kreeg Hoflack niet. Schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980) was verontschuldigd, burgemeester Dirk Sioen las een verklaring voor, maar Hoflack bleef op zijn honger zitten. “De vraagstelling is niet beknopt”, zei gemeenteraadsvoorzitter Thijs D’Alleine (#Team 8980) toen.

“Goed, dan zal ik voor de volgende gemeenteraad over dat alles twaalf interpellaties indienen”, reageerde Hoflack fel. Het zijn er dus uiteindelijk vijftien geworden. Afwachten of het ook tijdens de gemeenteraad gaat stormen…

Meer over Luk Hoflack

politiek