Fractieleider In Samen Spraak wil alle inwoners van Groot-Zonnebeke gratis naar de Heksenstoet Erik De Block

25 juni 2019

15u35 0 Zonnebeke Eind juli vindt de tweejaarlijkse Heksensoet in Beselare plaats. De vorige keer waren er volgens de organisatoren zo’n dertigduizend aanwezigen. Als het van fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) afhangt, dan krijgen alle inwoners van Groot-Zonnebeke gratis toegang. Nu betalen alleen de inwoners langs het parcours niet.

“Alle inwoners van Groot-Zonnebeke mogen gratis binnen in het Memorial Museum Passchendaele 1917 en waarom de lijn niet doortrekken voor de Heksenstoet”, aldus Luk Hoflack die altijd deelneemt aan de Heksenstoet. “De stoet kost de gemeente heel veel en de inwoners van Groot-Zonnebeke helpen allemaal mee betalen. In ruil voor gratis toegang voor de inwoners, kan de gemeente aan het Heksencomité een financiële compensatie geven.”

Het schepencollege nam maandagavond op de gemeenteraad in Zonnebeke nota van het voorstel. “Wat doen we dan met de Kasteelcross dat met financiële steun van de gemeente ook een betalend evenement is en waar de inwoners ook moeten betalen”, maakte schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980) de bedenking.

Tickets voor de Heksenstoet kosten zes euro. “Ik heb geen weet van de vraag van Luk Hoflack”, reageert voorzitter Charles Bayart van de vzw Heksencomité. “Dat is altijd bespreekbaar als de gemeente een financiële compensatie voorziet. Woensdagavond hebben we vergadering van het Heksencomité en zal ik dat eens voorleggen. Ik kan daarover niet alleen beslissen. Onze drie pijlers aan inkomsten zijn de entreegelden, de sponsoring en de commerciële activiteiten. Komen alle inwoners van Groot-Zonnebeke gratis binnen, dan hebben we een gemis aan inkomsten.”